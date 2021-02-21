Льюис нокаутировал апперкотом Блэйдса в главном поединке турнира UFC

Американец Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 (UFC Vegas 19).

Поединок прошел в тяжелом весе. Льюис отправил соперника в нокаут апперкотом во втором раунде, передает «Спорт-Экспресс».

Uppercut central for Derrick Lewis. UFC really need something in place when a fighter goes unconscious like that. Those last two blows were brutal. pic.twitter.com/pmoSPGj3ov — Robert Littal BSO (@BSO) February 21, 2021

На счету 36-летнего Льюиса 25 побед и семь поражений в ММА. У 30-летнего Блэйдса 14 побед и три поражения.

Ранее в Москве прошел турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главный поединок вечера между боксерами-профессионалами Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой завершился ничьей.

В рамках турнира также прошло несколько боев по правилам бокса. Так, российский боец ММА Максим Новосёлов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым.

В других поединках боец Вячеслав Дацик нокаутировал африканского кикбоксера Тайсона Дижона, боксеры Эдгар Гукасян и Адриан Хосе Перез Апарисио разошлись вничью, а российский тяжелоатлет Михаил Кокляев победил блогера и бойца ММА Артема Тарасова.