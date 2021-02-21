Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Иран изучает предложение Евросоюза о встрече по СВПД с США
Мир
Австрийские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу
Общество
Ученый назвал способы профилактики птичьего гриппа
Общество
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,7
Экономика
Эксперт посоветовала россиянам оплачивать ряд товаров и услуг картой
Спорт
Куницкая победила Виейру на турнире UFC в США
Общество
Проверку проведут после падения ребенка в яму на дороге в Южно-Сахалинске
Армия
ВДВ России проведут в марте два масштабных учения 
Общество
Названы чаще всего попадающие в ДТП обладатели мужских имен

Льюис нокаутировал апперкотом Блэйдса в главном поединке турнира UFC

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американец Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 (UFC Vegas 19).

Поединок прошел в тяжелом весе. Льюис отправил соперника в нокаут апперкотом во втором раунде, передает «Спорт-Экспресс».

На счету 36-летнего Льюиса 25 побед и семь поражений в ММА. У 30-летнего Блэйдса 14 побед и три поражения.

Ранее в Москве прошел турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главный поединок вечера между боксерами-профессионалами Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой завершился ничьей.

В рамках турнира также прошло несколько боев по правилам бокса. Так, российский боец ММА Максим Новосёлов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым.

В других поединках боец Вячеслав Дацик нокаутировал африканского кикбоксера Тайсона Дижона, боксеры Эдгар Гукасян и Адриан Хосе Перез Апарисио разошлись вничью, а российский тяжелоатлет Михаил Кокляев победил блогера и бойца ММА Артема Тарасова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021