Льюис нокаутировал апперкотом Блэйдса в главном поединке турнира UFC

Американец Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 (UFC Vegas 19).

Поединок прошел в тяжелом весе. Льюис отправил соперника в нокаут апперкотом во втором раунде, передает «Спорт-Экспресс».

Uppercut central for Derrick Lewis. UFC really need something in place when a fighter goes unconscious like that. Those last two blows were brutal. pic.twitter.com/pmoSPGj3ov