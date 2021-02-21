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В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в отдаленном малонаселенном районе Тувы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 февраля на сайте республиканского управления МЧС России.

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«В 8:37 по местному времени (4:37 мск) 21 февраля зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе, в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг. Ощущались в трех районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в указанных районах нет разрушений и пострадавших.

В свою очередь, в управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о том, что по данным местных сейсмологов афтершоки от этого землетрясения ощущались на территории региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 11 февраля, сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4 в море рядом с Курильскими островами. Эпицентр землетрясения находился рядом с Малой Курильской грядой. Очаг залегал на глубине 45 км. Жители островов не ощутили подземных толчков.

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