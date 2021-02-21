Куницкая победила Виейру на турнире UFC в США

Российский боец Яна Куницкая победила бразильянку Кэтлин Виейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 185.

Поединок прошел 20 февраля в Лас-Вегасе на арене «Арех». Он продлился три раунда и завершился победой российской спортсменки судейским решением.

Для 31-летней Куницкой этот успех стал четырнадцатым за всю профессиональную бойцовскую карьеру, пишет «Газета.ру».

Накануне Куницкая опубликовала в Instagram кадры с церемонии взвешивания турнира UFC Fight Night 185. Она показала вес 61,2 кг.

Хотя Виейра не смогла сделать вес — у нее он составил 62,5 кг — россиянка приняла бой, отмечает «Спорт-Экспресс».