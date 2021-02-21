Невролог назвала способы соблюдать режим сна с помощью смартфона

Невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон», руководитель секции «Стресс и сон» международного общества «Стресс под контролем» Елена Царева 21 февраля в интервью радио Sputnik рассказала о том, как соблюдать режим сна с помощью смартфона.

«Основное воздействие телефона — световое и активирующее. Цвет экрана находится в спектре, который подавляет мелатонин, известный как гормон сна. Соответственно, вечером использование телефона мы ограничиваем. Режим Night Shift, который распространен во многих устройствах, можно использовать для изменения цветности экрана на более теплую гамму, но он не полностью устраняет такое световое воздействие смартфона, его польза примерно 60%. А вот утром смартфон вполне можно использовать, чтобы взбодриться», — рассказала она.

Так, на будильник лучше ставить громкие, ритмичные, веселые мелодии для большей активности человека. Медленные мелодии можно слушать перед сном, поскольку они успокаивают. Царева также рекомендовала не использовать функцию откладывания звонка будильника, поскольку если человек засыпает после первого сигнала, последующий он уже может не услышать. В этой связи она советует по возможности сразу ставить будильник на более позднее время.

Днем ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, как распознать бессонницу и побороть ее. Он отметил, что бессонница — это «ощущение некачественного или недостаточного сна».