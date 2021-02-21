Умер председатель забайкальского заксобрания Игорь Лиханов

На 70-м году жизни скончался председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов, сообщается 21 февраля на официальном сайте заксобрания.

Отмечается, что Лиханов умер ранее в воскресенье в результате тяжелой продолжительной болезни.

«Несмотря на тяжелую болезнь, Игорь Дмитриевич до последних дней своей жизни продолжал участвовать в руководстве работой краевого парламента, давал необходимые поручения, внимательно отслеживал все события. В нашей памяти он останется не только как настоящий патриот своей малой родины и требовательный, мудрый руководитель, но и как сильный, добрый человек, который без остатка посвятил свою жизнь созидательной работе во благо Забайкалья», — говорится в заявлении.

О дате и месте прощания с Лихановым в заксобрании объявят позже.

Игорь Лиханов был кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории. Свою трудовую деятельность он начал в 1976 году врачом-хирургом отделения грудной хирургии областной клинической больницы. В 1994-м возглавил ведущую больницу Забайкалья и проработал в этой должности до 2013 года.

Одновременно с этим с 2004 года он являлся депутатом Читинской областной Думы, а затем и заксобрания Забайкальского края. С апреля 2016 года Лиханов занимал пост председателя краевого заксобрания.