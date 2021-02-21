Главный поединок турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» завершился ничьей

В «Вегас Сити Холле» прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным его событием Федора Чудинова с Айзеком Чилембой, передает телеканал «Известия».

Россиянин и малавиец провели на ринге 10 раундов. Противостояние вышло невероятно упорным. Итог поединка — ничья.

— Уважаемые друзья, я поздравляю всех с началом сезона «Бойцовского клуба», поздравляю наших бойцов. Поздравляю всех участников, зрителей. Но пояс в этот раз не достается никому и будет ждать следующего сезона, следующего соревнования. Благо пандемия заканчивается, и я думаю, что в этом году мы сможем почаще радовать зрителей прекрасными бойцовскими шоу, — сказал генеральный директор ООО «МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Одной из самых ожидаемых встреч стал поединок Михаила Кокляева и Артема Тарасова. Бой тяжелоатлета и блогера длился четыре раунда. Принципиальное противостояние получилось напряженным. Большинством судейских голосов победу одержал Кокляев.

Самым бескомпромиссным стал бой Вячеслав Дацик — Тайсон Дижон. Финал поединка изумил многих. Россиянин отправил камерунца в эффектный нокаут.

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