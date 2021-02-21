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Четверо из руководства фабрики в Норильске задержаны после гибели рабочих

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Четверо сотрудников руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны после обрушения, в результате которого погибли трое рабочих, сообщает 21 февраля пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю.

Трагедия в Норильске: обрушение на горно-обогатительной фабрике
Есть погибшие и пострадавшие

«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам», — говорится в заявлении ведомства.

В ближайшее время следователи подадут ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций Норильской обогатительной фабрики обнаружились дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, однако они не были начаты в установленный срок из-за бездействия подозреваемых сотрудников компании.

К работам подрядная организация ООО «Норильскникельремонт» приступила только 8 февраля. При этом проводились они без разрешительных документов и проектно-технической документации, добавили в СК.

Накануне глава компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что обрушение на Норильской обогатительной фабрике, по предварительной информации, произошло из-за нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, на площади 1 тыс. кв. м.

Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора сообщили, что ведомство намерено создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике в Норильске.

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