Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России

Блогер и путешественник Олег Приходько рассказал 21 февраля, как быстро поймать подходящую попутку для путешествия автостопом по России.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно обратить внимание на регион. Так, в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке лучше подбирают путешествующих автостопом, а в Центральной России они могут столкнуться с трудностями.

Кроме того, отмечается, что на федеральных трассах водители реже берут попутчиков, и лучше выбрать более оживленную трассу.

«Когда выходишь из города, ты должен миновать все повороты направо и налево. Какие-то машины будут ехать либо туда, либо сюда, а тебе нужен трафик, который идет прямо. Надо выйти на трассу, которая уже идет прямо. Тогда поднимаешь руку и ловишь машину», — пояснил Приходько в интервью радио Sputnik.

Вместе с этим эксперт советует путешественникам выбирать одежду, которая может привлечь внимание водителя, ведь у того всего несколько секунд, чтобы заметить автостопщика. По его словам, лучше выбирать яркие вещи, например, оранжевого цвета вместо черного или камуфляжной расцветки.

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