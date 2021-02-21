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Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России

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Блогер и путешественник Олег Приходько рассказал 21 февраля, как быстро поймать подходящую попутку для путешествия автостопом по России.

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В первую очередь, по словам эксперта, нужно обратить внимание на регион. Так, в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке лучше подбирают путешествующих автостопом, а в Центральной России они могут столкнуться с трудностями.

Кроме того, отмечается, что на федеральных трассах водители реже берут попутчиков, и лучше выбрать более оживленную трассу.

«Когда выходишь из города, ты должен миновать все повороты направо и налево. Какие-то машины будут ехать либо туда, либо сюда, а тебе нужен трафик, который идет прямо. Надо выйти на трассу, которая уже идет прямо. Тогда поднимаешь руку и ловишь машину», — пояснил Приходько в интервью радио Sputnik.

Вместе с этим эксперт советует путешественникам выбирать одежду, которая может привлечь внимание водителя, ведь у того всего несколько секунд, чтобы заметить автостопщика. По его словам, лучше выбирать яркие вещи, например, оранжевого цвета вместо черного или камуфляжной расцветки.

17 февраля российские туристы назвали типы попутчиков, которые им наиболее неприятны.

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