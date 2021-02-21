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На Камчатке началось движение по ранее закрытой из-за непогоды дороге

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Участок дороги Анавгай–Палана, ранее закрытый из-за сложных погодных условий, открыли для движения автотранспорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 февраля на сайте управления МЧС России по Камчатскому краю.

«По информации КГКУ «Камчатуправтодор», днем 21 февраля 2021 года возобновлено движение на участке со 0 по 241-й км автозимника Анавгай–Палана в Тигильском муниципальном районе. Скопления автотранспорта там зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

Движение было ограничено 8 февраля из-за ограниченной видимости, обильных снежных осадков и сильного ветра.

Ранее, 19 февраля, из-за обильного снегопада было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева. 20 февраля к 6:00 все ограничения были сняты.

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