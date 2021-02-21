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Эксперт рассказал об попавших под запрет изменениях в автомобилях

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С 1 февраля российские автолюбители должны согласовывать любое изменение в машине — любое дополнительное оборудование, не сертифицированное заводом-изготовителем в специально аккредитованной лаборатории. Об этом 21 февраля рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

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Например, если в технических документах производителя указана информация о том, что можно установить багажник на крышу, указано какой и на какие места, то именно такой багажник можно установить без дополнительных согласований. В противном случае необходимо это делать в лаборатории.

«Есть и курьезные случаи, когда аксессуары для автопроизводителя производит другая организация, то есть сам автопроизводитель рекомендует использовать такие аксессуары, его собственные дилеры продают такие аксессуары, но их применение не указано в технической документации автопроизводителя. Соответственно теперь эти аксессуары можно установить только после сертификации», — приводит его слова агентство «Прайм».

К аксессуарам и изменениям автомобиля, которые могут потребовать согласования, относится абсолютно всё: от переделок для офф-роуд приключений (лебедки, допфонари) до самых обычных антенн для радиоприемников (внешние большие антенны) и фаркопы.

Груздев отметил, что новые требования «ухудшают и без того не радостное положение бизнеса тюнинга и индивидуальных доработок». Он сравнил ситуацию в России и в США, где рынок доработок или тюнинга — огромен и не требует дополнительной сертификации. Там этот вопрос регулируется изменением стоимости страховки, в том случае, если страховая компания решит, что доработки ухудшают безопасность автомобиля. При этом, например, переделать автомобиль так, чтобы он работал на «газе», в США невозможно.

«С моей точки зрения, для начала стоило бы заняться контролем за «скручиванием пробега», что является уголовным преступлением во многих странах и приравнивается к подделке документов, чем за контролем установки фаркопов и багажников», — заключил он.

17 января глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал планы Минцифры провести в ряде регионов эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительского удостоверения. Он поддержал инициативу и отметил, что в настоящее время нет необходимости возить с собой дополнительные документы, так как современные технологии позволяют оперативно предоставить нужную информацию.

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