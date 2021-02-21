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Источник рассказал о показаниях политолога Воронина по делу о госизмене

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Арестованный за госизмену политолог Демури Воронин после задержания не отрицал свою вину, сообщает 21 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«На вопрос следователя ФСБ о признании вины четкого ответа от Воронина не последовало — он колеблется еще», — рассказал собеседник агентства.

19 февраля стало известно, что в московской гостинице задержали гражданина РФ и ФРГ Демури Воронина. Его подозревают в связях со спецслужбами Германии.

Отмечается, что деятельность Воронина связана с консалтинговыми услугами. Кроме того, он состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Лефортовский суд арестовал его до 13 апреля 2021 года.

Так как дело маркировано грифом «совершенно секретно», его подробности не разглашаются.

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