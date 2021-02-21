Часть обшивки самолета упала рядом с жилым домом в Колорадо

Часть обшивки самолета упала рядом с жилым домом вблизи американского города Денвер, штат Колорадо, передает телеканал «Известия».

Металлическая деталь рухнула прямо перед дверью коттеджа. О пострадавших экстренные службы не сообщают. У воздушного судна в полете возникла проблема с двигателем. Самолет направлялся в Гонолулу. Экипаж вынужденно совершил посадку в аэропорту Денвера.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.