Потепление в центре европейской части РФ ожидается на следующей неделе

В центре европейской части России в конце следующей недели ожидается потепление до нуля градусов. Об этом 21 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Отклонение от нормы 23 февраля от 13 до 16 градусов, но затем все-таки приятное повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до -5 градусов. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели. Это для Центральной России», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 21 февраля Вильфанд сообщил, что в столичном регионе столбики термометров во вторник опустятся до -15...-17 градусов, по области до -19 градусов. При этом ночью похолодает до -23...-25 градусов, а в пониженных местах на территории Подмосковья ожидается до -33 градусов.

По словам метеоролога, такие температурные показатели в День защитника Отечества распространятся на весь центр Европейской России. При этом в регионе 23 февраля будет солнечно и маловетрено.