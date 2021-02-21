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Суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный

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Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде 20 февраля признал законным решение Симоновского районного суда о замене блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» условного срока на реальный.

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«В соответствии со ст. 72 УК РФ, в срок лишения свободы зачтено время нахождения Навального под стражей и под домашним арестом», — говорится в решении по жалобам Навального и его защиты на замену условного срока реальным.

Под домашним арестом Навальный провел около 12 месяцев, еще месяц он находился в СИЗО. Таким образом, фактически он уже отбыл год из трех с половиной назначенных.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Прежнее решение по делу «Ив Роше» суд оставил в силе, при этом 1,5 месяца домашнего ареста были зачтены Навальному в срок заключения.

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. Глава министерства Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ беспрецедентным.

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