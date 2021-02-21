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Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы

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Россиянин Давид Аванесян одолел британца Джоша Келли и защитил титул чемпиона Европы в полусреднем весе.

12-раундовый поединок проходил 20 февраля на Wembley Arena в Лондоне. Аванесян выиграл техническим нокаутом в шестом раунде.

При этом в начале боя у британского спортсмена на затылке образовалось рассечение после удала о локоть соперника, а в четвертом раунде у Келли открылась еще одна кровоточащая травма около правого глаза. После этого в шестом раунде россиянин дважды отправлял британца в нокдаун.

Как пишет ТАСС, 32-летний Аванесян в третий раз защитил пояс чемпиона Европы, который впервые завоевал в марте 2019 года.

Теперь на счету россиянина 27 побед, в том числе 15 нокаутом, три поражения и одна ничья. 26-летний Келли потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге, в его активе 10 побед, из них шесть нокаутом, и одна ничья.

21 февраля главный поединок турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» между боксерами-профессионалами Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой завершился ничьей.

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