Три человека погибли в результате стрельбы в Новом Орлеане

В американском городе Новый Орлеане произошло стрельба, в результате которой погибли три человека. Об этом 20 февраля сообщил телеканал Fox News.

Стрельба произошла возле оружейного магазина недалеко от международного аэропорта в Новом Орлеане. Сообщается, что нападавший был убит вооруженными прохожими.

Как рассказали в офисе шерифа округа Джефферсон, в результате инцидента пострадали еще два человека.

Ранее, 17 февраля в американском городе Филадельвия произошла стрельба около здания местного вокзала, в результате которой пострадали семь человек.

Офицеры задержали одного подозреваемого в стрельбе, у него изъято две единицы огнестрельного оружия. При этом полицейские допускают, что стрелков могло быть несколько.