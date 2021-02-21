Кокляев одержал победу над Тарасовым на турнире РЕН ТВ

Стронгмен Михаил Кокляев одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в поединке, прошедшем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Кокляеву удалось «перебить» Тарасова, который так и не смог нанести стронгмену хоть какой-то урон. По итогам четырех раундов судьи большинством голосов объявили Кокляева победителем.

Ранее российский боец ММА Максим Новосёлов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым в бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В других поединках боец Вячеслав Дацик нокаутировал африканского кикбоксера Тайсона Дижона, а боксеры Эдгар Гукасян и Адриан Хосе Перез Апарисио разошлись вничью.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Телеканал РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.