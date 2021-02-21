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Бой Гукасяна и Переза на турнире РЕН ТВ завершился ничьей

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Российский боксер Эдгар Гукасян и венесуэлец Адриан Хосе Перез Апарисио завершили вничью шестираундовый поединок на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 20 февраля.

Венесуэльский боксер в первых двух раундах смог сделать несколько сильных ударов по Гукасяну. Между тем по итогам шести раундов судьи объявили ничью.

Ранее российский боец ММА Максим Новосёлов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым в бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В другом поединке боец Вячеслав Дацик нокаутировал африканского кикбоксера Тайсона Дижона.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Также в рамках турнира пройдет бой между бойцом ММА Артемом Тарасовым и спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Телеканал РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.

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Российский боец ММА Максим Новоселов перед поединком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Максим Новоселов победил техническим нокаутом участника силового экстрима, бывшего игрока в американский футбол Дениса Вильданова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец Вячеслав Дацик оказался сильнее и техничнее африканского кикбоксера Тайсона Дижона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тайсон Дижон перед объявлением ему технического нокаута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Эдгар Гукасян и венесуэлец Адриан Хосе Перез
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам шести раундов боя Гукасян - Перез судьи объявили ничью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев сумел «перебить» блогера, бойца ММА Артема Тарасова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В своем втором поединке в топ-боксе Михаил Кокляев одержал победу по очкам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Малавийский боксер Айзек Чилемба перед поединком с Федором Чудиновым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боксеры-профессионалы Айзек Чилемба и Федор Чудинов встретились в главном бою турнира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный бой турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» между россиянином Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой завершился вничью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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