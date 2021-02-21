Бой Гукасяна и Переза на турнире РЕН ТВ завершился ничьей

Российский боксер Эдгар Гукасян и венесуэлец Адриан Хосе Перез Апарисио завершили вничью шестираундовый поединок на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 20 февраля.

Венесуэльский боксер в первых двух раундах смог сделать несколько сильных ударов по Гукасяну. Между тем по итогам шести раундов судьи объявили ничью.

Ранее российский боец ММА Максим Новосёлов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым в бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В другом поединке боец Вячеслав Дацик нокаутировал африканского кикбоксера Тайсона Дижона.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Также в рамках турнира пройдет бой между бойцом ММА Артемом Тарасовым и спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Телеканал РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.