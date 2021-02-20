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На Украине под санкции подпала сеть магазинов «Спортмастер»

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях к компании, владеющей сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер». Соответствующий указ опубликован 20 февраля на сайте офиса главы государства.

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Согласно тексту документа, ограничения распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре и является головной организацией одноименной сети магазинов спорттоваров в странах СНГ, а также Китае и Польше.

Так, на три года в отношении предприятия вводятся ограничения торговых операций, полное прекращение транзита и перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов за пределы страны, а также приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Решение о санкциях СНБО принял накануне. В список попали 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе владельцы самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения в числе прочих коснулись главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Как уточнялось, основанием для введения ограничений послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

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