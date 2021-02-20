Захарова заявила об идентичности риторики Байдена и его предшественников

Риторика действующего президента США Джо Байдена касательно России остается в русле его предшественников. Об этом 20 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо все-таки вспоминать и помнить, то, через что мы прошли и год назад, и два, и три, и в 2016 году. Вы думаете, что-то было там с точки нюансировки новое? Мне кажется, все идет в том же русле», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Днем ранее сообщалось, что Байден не разделяет позицию своего предшественника Дональда Трампа относительно приглашения России присоединиться к формату G7.

В тот же день американский лидер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.