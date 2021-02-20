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Посол РФ в США оценил возможный прогресс в вопросе иранской ядерной сделки

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Посол России в США Анатолий Антонов в субботу, 20 февраля, выразил надежду на то, что в ближайшее время произойдут «подвижки» в переговорах по ядерной программе Ирана.

Уран, товарищи: что мешает США вернуться в ядерную сделку с Ираном
Вашингтон считает ее «трамплином» для более комплексного соглашения

«[Президент США Джо] Байден заявил, что он собирается туда вернуться (в иранскую ядерную сделку. — Ред.). Но самое главное, что заявлено — это многостороннее взаимодействие, и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю на то, что в ближайшее время будут подвижки на этом направлении», — сказал он в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

При этом Антонов отметил, что пока не совсем ясно, как будет происходить возвращение США к переговорам по ядерной сделке.

Накануне американский лидер Джо Байден в ходе выступления в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана.

До этого США уже заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф снова призвал Вашингтон снять антииранские санкции.

19 февраля сообщалось, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в этой связи заявил, что США сделали шаг по возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций. По его словам, лед в ситуации со сделкой тронулся, но пока неясно, как всё будет происходить дальше и готов ли будет Иран делать встречные шаги.

Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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