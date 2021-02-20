Новую крупную поликлинику построят в подмосковном городе Домодедово

В городе Домодедово Московской области намерены возвести крупную комплексную поликлинику. Об этом сообщает региональное министерство строительного комплекса.

Учреждение появится в микрорайоне Южный. Оно станет первой комплексной клиникой в данной части города, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в поликлинике будут принимать узкие специалисты и специалисты первичного звена, также ее оснастят современным оборудованием.

Возведут учреждение за счет бюджета. Завершение работ запланировано на 2022 год. Их стоимость не называется.

5 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 млрд рублей. В 2021 году на эти цели планируется выделить 100 млрд рублей, процесс модернизации затронет более 3 тыс. медучреждений.