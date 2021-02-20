В России впервые в мире выявили заражение птичьим гриппом H5N8 у человека

Специалисты российского научного центра «Вектор» подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу, 20 февраля.

В ходе брифинга она отметила, что был выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге страны, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). По словам Поповой, все семь человек чувствуют себя хорошо, клиническое течение болезни у них было легким.

При этом случаи передачи нового типа вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока отмечены не были.

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, со своей стороны, заявил, что уже сейчас можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.

Также стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже получила уведомление от России о случаях заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Сейчас там хотят собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение.

Ранее, в январе, в Роспотребнадзоре рассказывали «Известиям», что РФ угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Сообщалось, что грипп могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.