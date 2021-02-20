Жители Ижевска лишились 3,5 млн рублей из-за банковских аферистов

Более 3,5 млн рублей лишились жители Ижевска за последние сутки из-за банковских мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртии.

Схема работы мошенников стандартная: они либо сообщают о подозрительном переводе, либо говорят о попытке взять кредит на имя жертвы. Впоследствии испуганные люди оформили кредиты под диктовку злоумышленников, а потом перевели эти деньги им — якобы для сбережения. Иногда мошенники звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Одна из жертв — 72-летняя пенсионерка — перевела злоумышленникам более 2,5 млн рублей собственных сбережений, передает ИА «Сусанин». Возбуждено уголовное дело.