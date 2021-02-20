В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

Добавление компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к препаратам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями этого вируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в субботу, 20 февраля.

«Да, безусловно (готовы помочь компаниям Moderna и Pfizer. — Ред.)», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, готовы ли разработчики «Спутника V» помочь компаниям Moderna и Pfizer.

По его словам, это показывает открытость фонда ко всем фармкомпаниям. «Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее в этот же день разработчики «Спутника V» сообщили о начале испытаний комбинированной вакцины с британской AstraZeneca.

Уточнялось, что использование российской вакцины в качестве второго компонента для препарата AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев.

19 февраля стало известно, что РФПИ работает с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы начать постепенную экспертизу вакцины «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе.

В настоящее время в ЕС для вакцинации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer заявили о сокращении поставок из-за производственных проблем.

«Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в мире и в России вакциной от этой инфекции и был зарегистрирован в августе прошлого года. Российская вакцина входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

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