Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Общество
Россиян предупредили о схемах обмана при выезде за границу
Мир
В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer
Общество
ФАС проверит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при непогоде
Мир
Премьер-министры России и Белоруссии обсудили соглашение о перевалке нефтепродуктов
Общество
В Норильске объявили 22 февраля днем траура по жертвам обрушения на фабрике
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов
Экономика
Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными
Спорт
«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России
Сюжет:

В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Добавление компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к препаратам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями этого вируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в субботу, 20 февраля.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

«Да, безусловно (готовы помочь компаниям Moderna и Pfizer. — Ред.)», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, готовы ли разработчики «Спутника V» помочь компаниям Moderna и Pfizer.

По его словам, это показывает открытость фонда ко всем фармкомпаниям. «Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее в этот же день разработчики «Спутника V» сообщили о начале испытаний комбинированной вакцины с британской AstraZeneca.

Уточнялось, что использование российской вакцины в качестве второго компонента для препарата AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев.

19 февраля стало известно, что РФПИ работает с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы начать постепенную экспертизу вакцины «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе.

В настоящее время в ЕС для вакцинации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer заявили о сокращении поставок из-за производственных проблем.

«Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в мире и в России вакциной от этой инфекции и был зарегистрирован в августе прошлого года. Российская вакцина входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021