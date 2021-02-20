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Глава Якутии рассмотрел проект социально-экономического развития Якутска

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Якутск к 2032 году должен стать креативным городом с богатым человеческим капиталом. Об этом глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил после рассмотрения проекта указа о социально-экономическом развития республиканской столицы на 2022-2032 годы.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского правительства, над проектом работали члены кабинета министров, представители муниципалитета, общественники. Их работу координировал руководитель администрации и правительства региона Афанасий Владимиров.

Глава республики назвал план «неплохим», однако сделанным с позиции сегодняшнего дня. Через десять лет Якутск должен восприниматься как креативный город с богатым человеческим капиталом, заявил Николаев.

«Столица республики никогда не будет ни промышленным, ни сельскохозяйственным городом. Якутск славится своим человеческим капиталом — так говорят все исследования. И это преимущество мы должны использовать в полной мере», — подчеркнул руководитель республики.

Также он обозначил задачи, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь. Среди них – создание мест в школах и детсадах, избавление города от деревянных многоквартирных домов, которых сейчас насчитывается около 1,2 тыс., а также развитие цифровизации, малого бизнеса, создание транспортной инфраструктуры и безбарьерной среды. Кроме того, Николаев призвал обратить внимание на производство местной продукции.

Ранее в феврале и.о. главы Якутска Евгений Григорьев заявил, что решить проблему нехватки школ в городе можно при помощи государственно-частного партнерства. К 2026 году в столице Якутии планируется возвести дюжину новых образовательных учреждений.

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