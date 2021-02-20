Два десятка земских учителей Орловской области получили по миллиону

В Орловской области 20 земских учителей получили в прошлом году по 1 млн рублей. Как отметила руководитель департамента образования региона Татьяна Крымова, удалось закрыть педагогические вакансии в Болховском, Должанском, Кромском, Мценском, Орловском, Свердловском и Урицком районах. Средний возраст участников программы — 37 лет.

Крымова подчеркнула, что география переезда и трудоустройства в сельские образовательные школы разнообразна. Это Курская, Воронежская, Саратовская, Тульская, Смоленская области, Алтайский, Краснодарский края, передает InfoOrel.ru.

В 2021 году Орловская область сможет выплатить по 1 млн рублей всего 18 педагогам, переехавшим на работу в сельскую местность.