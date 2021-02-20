Строительство нового моста в Уссурийске запланировано на 2023 год

В Уссурийске (Приморский край) в 2023 году планируют начать строительство моста на улице Пушкина. Ранее объект предполагалось сдать уже в 2020-м.

Согласно опубликованному постановлению горадминистрации, начало работ перенесли в связи со смещением сроков разработки проектной документации. В 2019 году глава Уссурийска говорил, что реконструкция мостов на Пушкина и Чичерина предусматривает, по сути, строительство новых современных сооружений. Оба моста будут четырехполосными, пишет ИА UssurMedia.

Стоимость строительства и проектирования объекта на улице Пушкина оценивается в 300 млн рублей. По сравнению с 2019 годом сумма выросла на 7 млн рублей.

В ноябре в Нукутском районе Иркутской области состоялось открытие моста через реку Ей. Стоимость реконструкции составила 81,4 млн рублей.