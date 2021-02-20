МВД разработало правила отправки пьяных россиян в вытрезвители

МВД России разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в субботу, 20 февраля.

Отмечается, что проект был разработан согласно изменениям в федеральный закон от 7 февраля 2011 года «О полиции», которые наделяют сотрудников полиции правом доставлять нетрезвых граждан в специализированные организации.

Так, из проекта следует, что в вытрезвители из подразделений полиции будут доставлять граждан, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения в общественных местах, в том числе на вокзалах, площадях и в парках.

Речь идет о людях, которые утратили способность ориентироваться и передвигаться.

Кроме того, забрать могут и нетрезвых граждан, находящихся в жилище, однако только тех, которые, по мнению стражей порядка, могут причинить вред жизни, здоровью и имуществу граждан, находящихся с ними в жилище. Также это может быть реализовано по письменному заявлению находящихся совместно с нетрезвым человеком в жилище.

При обнаружении граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе несовершеннолетних, сотрудники полиции при необходимости должны оказать им первую помощь и вызвать бригаду медиков, одновременно обеспечив сохранность имущества нетрезвых.

«Медицинская эвакуация лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в медицинские организации при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи», — говорится в документе.

Если же у полицейских нет возможности вызвать скорую помощь, то они должны доставить нетрезвых граждан в медицинские организации на служебном авто.

При этом в случае доставления нетрезвых граждан сотрудниками полиции в медицинские организации и во время осмотра медицинскими работниками безопасность последних обеспечивают именно стражи порядка.

Если медицинских показаний для оказания гражданину помощи в стационаре нет и доставленный к медикам нетрезвый человек не совершал никаких противоправных действий, то его отвозят в вытрезвитель. Если же основания для задержания есть, то его отвозят в служебные помещения территориальных органов полиции с обязательным проведением медицинского освидетельствования.

1 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в вытрезвители будут доставлять только граждан, которые находятся в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения и жизни которых угрожает опасность.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полицейским предоставляется право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в специальные вытрезвители.

Вытрезвители упразднили в России в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В некоторых регионах вытрезвители работают на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность не регулируется законодательно.