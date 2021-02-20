Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Общество
Россиян предупредили о схемах обмана при выезде за границу
Мир
В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer
Общество
ФАС проверит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при непогоде
Мир
Премьер-министры России и Белоруссии обсудили соглашение о перевалке нефтепродуктов
Общество
В Норильске объявили 22 февраля днем траура по жертвам обрушения на фабрике
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов
Экономика
Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными
Спорт
«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло в четвертьфинал Кубка России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский клуб «Динамо» обыграл столичный «Спартак» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России. Матч состоялся в Москве на «ВТБ Арене» в субботу, 20 февраля.

«Кокорин не получил должного доверия со стороны Тедеско»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин — о кубковом дерби и отъезде российского форварда в Италию

Счет с пенальти на 16-й минуте открыл Даниил Фомин, также забитым мячом отличился Константин Тюкавин (70-я минута).

В конце игры за две желтые карточки был удален полузащитник красно-белых Виктор Мозес, пишет «Спорт-Экспресс».

Соперник «Динамо» по 1/4 финала турнира определится позднее по итогам жеребьевки.

Ранее в этот день действующий обладатель Кубка России по футболу петербургский клуб «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

«Арсенал» узнает своего соперника по четвертьфиналу также после жеребьевки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021