«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло в четвертьфинал Кубка России

Московский клуб «Динамо» обыграл столичный «Спартак» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России. Матч состоялся в Москве на «ВТБ Арене» в субботу, 20 февраля.

Счет с пенальти на 16-й минуте открыл Даниил Фомин, также забитым мячом отличился Константин Тюкавин (70-я минута).

В конце игры за две желтые карточки был удален полузащитник красно-белых Виктор Мозес, пишет «Спорт-Экспресс».

Соперник «Динамо» по 1/4 финала турнира определится позднее по итогам жеребьевки.

Ранее в этот день действующий обладатель Кубка России по футболу петербургский клуб «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

«Арсенал» узнает своего соперника по четвертьфиналу также после жеребьевки.