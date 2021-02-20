«Самая красивая девушка-боксер» победила соперницу на турнире РЕН ТВ

Бой между Фатимой Дудиевой, которую в социальных сетях признали самой красивой девушкой-боксером, и Татьяной Алексеевой в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» остановили после четвертого раунда.

Такое решение было принято, чтобы не подвергать риску здоровье Алексеевой. Дудиева доминировала на протяжении всего поединка. Ее соперница до этого выступала как кикбоксерша, однако ради этого боя перешла в профессиональный бокс.

При этом Алексеева ранее пообещала во время боя травмировать Дудиеву. Та, со своей стороны, приняла вызов соперницы.

Дудиеву, которую также называют Осетинской Амазонкой за любовь к фотосессиям и яркую внешность, спортивные журналисты сравнивают с героиней фильма «Малышка на миллион».

20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве проходит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В скором времени на ринг выйдут участники основных поединков турнира.

Главным событием вечера станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.