Пять законсервированных зданий разобрали и вывезли в Приангарье

В Аларском районе Иркутской области неизвестные разобрали и вывезли пять законсервированных зданий, располагавшихся в поселке Кутулик. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили отсутствие зданий, когда приехали проверить их состояние и использование. Ущерб составил более 1 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее в феврале в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении ценных черепов из лаборатории зоологического института Российской академии наук (РАН).