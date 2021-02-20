ВОЗ получила данные о случаях заражения птичьим гриппом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление от России о случаях заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Об этом заявил в субботу, 20 февраля, официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

«Мы ведем обсуждение с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение», — сказал он ТАСС.

Представитель ВОЗ напомнил, что сообщений о дальнейшей передаче вируса от человека человеку пока не поступало. Кроме того, у заразившихся не было каких-либо симптомов.

Яшаревич подчеркнул, что «это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение».

Ранее в этот же день в России подтвердились первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вирус обнаружили у семи сотрудников птицефабрики, расположенной на юге страны. Отмечалось, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) пока не может передаваться от человека к человеку.

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, со своей стороны, заявил, что уже сейчас можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.

В январе в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что РФ угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Сообщалось, что грипп могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.