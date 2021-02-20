Более 40 учреждений культуры в Красноярском крае получат по 100 тыс. рублей

В Красноярском крае победителями краевого конкурса на денежное поощрение стали 17 библиотек, 22 сельских клуба и три музея. Каждое учреждение получит по 100 тыс. рублей.

Как сообщает министерство культуры региона, средства пойдут на укрепление материально-технической базы заведений. Деньги выделят из краевого и федерального бюджетов по нацпроекту «Культура», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Среди победителей конкурса — Толстихинский сельский дом культуры в Уярском районе. На полученные деньги там планируется закупить специальную аппаратуру для сцены.

Также в конкурсе приняли участие работники культуры. Всего было подано 42 заявки, победителями стали 36 человек. Каждый из них получит по 50 тыс. рублей.