Благоустройство девяти дворов проведут в Рязани

В Рязани планируют благоустроить девять дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации города. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Отремонтируют не только дворы, но и подъезды к ним, передает РИА «7 новостей».

Заказчики обсудили с ресурсоснабжающими организациями, проектировщиками и поставщиками оборудования различные этапы благоустройства и определили сроки проведения работ.

В конце января в Рязани стартовал ямочный ремонт на Северной окружной дороге. Сотрудники управления благоустройства совместно с ГИБДД заделали ямы литым асфальтобетоном. Работы продлятся до тех пор, пока не будут ликвидированы все выбоины.