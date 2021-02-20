Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Общество
Россиян предупредили о схемах обмана при выезде за границу
Мир
В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer
Общество
ФАС проверит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при непогоде
Мир
Премьер-министры России и Белоруссии обсудили соглашение о перевалке нефтепродуктов
Общество
В Норильске объявили 22 февраля днем траура по жертвам обрушения на фабрике
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов
Экономика
Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными
Спорт
«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

В Госдуме увидели в заявлениях Навального попытки реабилитации нацизма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой РФ Андрей Красов назвал высказывания Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко реабилитацией нацизма. Об этом парламентарий заявил 20 февраля.

«По сути, он занимался реабилитацией нацизма... Нельзя порочить, скажем так, убавляя одно, прибавляя на другое. Он, Навальный, занимался реабилитацией нацизма. И, конечно, он поступил как моральный урод», — сказал депутат телеканалу РЕН ТВ.

Красов выразил уверенность, что назначенный Навальному штраф по делу об оскорблении ветерана — это слишком мягкое наказание. Он также подчеркнул, что в россиянах воспитали уважение к старшему поколению и когда Навальный порочит заслуги тех, кто защищал Родину в годы войны, то тем самым он уничижает саму Победу.

Слов не выкинул: Навальный не счел нужным извиниться перед ветераном
Что грозит уже осужденному блогеру, которого теперь обвиняют в клевете

По мнению парламентария, в ходе процесса Навальный показал, что действует в интересах западных стран, чьи дипломаты приезжали на слушания по делу.

«Честно, я ожидал, что будет добавлен уголовный срок. Именно за реабилитацию нацизма», — пояснил он.

Ранее в этот же день Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей и 3,6 месяца в колонии общего режима. Помимо этого судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

Навальный, в свою очередь, вины не признал и не раскаялся.

Председатель координационного совета общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков, комментируя приговор блогеру, отметил, что в высказываниях Навального в адрес ветерана усматривается экстремизм.

Летом 2020 года Навальный назвал Артеменко предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Мужчина потребовал от блогера публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

В ходе второго заседания 12 февраля Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе из-за того, что ему стало плохо на первом слушании 5 февраля, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Дочь ветерана Елена Артеменко рассказывала, что самочувствие ее отца на фоне судебного процесса относительно нормальное.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021