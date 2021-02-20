В Госдуме увидели в заявлениях Навального попытки реабилитации нацизма

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой РФ Андрей Красов назвал высказывания Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко реабилитацией нацизма. Об этом парламентарий заявил 20 февраля.

«По сути, он занимался реабилитацией нацизма... Нельзя порочить, скажем так, убавляя одно, прибавляя на другое. Он, Навальный, занимался реабилитацией нацизма. И, конечно, он поступил как моральный урод», — сказал депутат телеканалу РЕН ТВ.

Красов выразил уверенность, что назначенный Навальному штраф по делу об оскорблении ветерана — это слишком мягкое наказание. Он также подчеркнул, что в россиянах воспитали уважение к старшему поколению и когда Навальный порочит заслуги тех, кто защищал Родину в годы войны, то тем самым он уничижает саму Победу.

По мнению парламентария, в ходе процесса Навальный показал, что действует в интересах западных стран, чьи дипломаты приезжали на слушания по делу.

«Честно, я ожидал, что будет добавлен уголовный срок. Именно за реабилитацию нацизма», — пояснил он.

Ранее в этот же день Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей и 3,6 месяца в колонии общего режима. Помимо этого судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

Навальный, в свою очередь, вины не признал и не раскаялся.

Председатель координационного совета общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков, комментируя приговор блогеру, отметил, что в высказываниях Навального в адрес ветерана усматривается экстремизм.

Летом 2020 года Навальный назвал Артеменко предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Мужчина потребовал от блогера публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

В ходе второго заседания 12 февраля Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе из-за того, что ему стало плохо на первом слушании 5 февраля, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Дочь ветерана Елена Артеменко рассказывала, что самочувствие ее отца на фоне судебного процесса относительно нормальное.