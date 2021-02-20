Обыски прошли в администрации Волгоградской области

Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области в субботу, 20 февраля, провели оперативные мероприятия, связанные со скандальным строительством детского сада в Волжском.

Как стало известно журналистам издания «НовостиВолгограда.ру», обыски проходят в комитете по строительству и других, связанных с ним структурах. Изъятие документации проводится представителями Федеральной службы безопасности, следователями СУ СКР и сотрудниками регионального ГУ МВД. В рамках уголовного дела арестован чиновник мэрии Волжского Михаил Шушко, который подозревается в использовании своего служебного положения в личных интересах при заключении контракта.

В январе стало известно об обысках в комитетах по управлению имуществом и по архитектуре администрации Саратова. За три дня до этого следователи задержали прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, подозреваемого в коррупционных преступлениях.