Около 240 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Казани

В Казани установили 239 специальных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Мэрия подвела итоги 2020 года после заседаний Казгордумы, на которых выступали главы всех районов.

Так, благодаря республиканской программе «Наш двор» во дворах установили 161 подобную площадку. Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев заявил о 53 новых площадках для раздельного сбора мусора, за этот год планируется установить еще 58 контейнеров. Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани во главе с Андреем Лобовым рассказала о 66 новых площадках, а глава Советского района Роман Фатхутдинов заявил о 89 контейнерах. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Охват населения РФ раздельным сбором мусора, по состоянию на декабрь 2020 года, составил 25,99%. Российский экологический оператор провел ежегодную инвентаризацию используемых технологий на объектах твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас в стране работает более 200 объектов обработки (сортировки) отходов, на которых применяются ручные и автоматизированные технологические линии. Доля автоматизированных линий увеличилась по сравнению с 2019 годом и составила в общей сложности более 50%.