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В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

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В России впервые в мире выявили заражение птичьим гриппом H5N8 у человека, сообщила 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
Пока случаев заражения человека не было, но вирус стремительно мутирует

Специалисты центра «Вектор» подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.

Уточняется, что ученые выделили генетический материал заболевания у семерых работников птицефабрики на юге страны — вспышку там зафиксировали в декабре 2020 года.

Распространение инфекции удалось быстро предотвратить, течение болезни у пациентов было легким.

Попова резюмировала, что новый возбудитель способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер, однако от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается.

«Обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, дает всему миру время подготовиться к возможным изменениям», — резюмировала она.

Позднее директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что уже можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.

Максютов подчеркнул, что эти разработки позволят начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма.

В январе в Роспотребнадзоре информировали, что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который могут занести перелетные птицы из Европы. По информации ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.

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