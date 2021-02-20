В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

В России впервые в мире выявили заражение птичьим гриппом H5N8 у человека, сообщила 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты центра «Вектор» подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.

Уточняется, что ученые выделили генетический материал заболевания у семерых работников птицефабрики на юге страны — вспышку там зафиксировали в декабре 2020 года.

Распространение инфекции удалось быстро предотвратить, течение болезни у пациентов было легким.

Попова резюмировала, что новый возбудитель способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер, однако от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается.

«Обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, дает всему миру время подготовиться к возможным изменениям», — резюмировала она.

Позднее директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что уже можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.

Максютов подчеркнул, что эти разработки позволят начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма.

В январе в Роспотребнадзоре информировали, что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который могут занести перелетные птицы из Европы. По информации ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.