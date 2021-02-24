Похолодание в ЕС привело к ускоренному отбору газа из подземных хранилищ. По информации «Газпрома», на данный момент отобрано на 27,6% больше голубого топлива, чем за прошлую зиму. Но причины сложившейся ситуации кроются не только в низких температурах, но и в специфической ситуации с запасами, которая сложилась в начале 2020 года, а также в нехватке «зеленого» электричества в начале 2021 года.

Текущая зима наконец принесла холода в Европейский союз. Можно было бы поиронизировать над тем, что глобальное потепление благосклонно отступило от региона, вняв угрозам одной шведской школьницы, но сама концепция ГП не исключает возможность резких похолоданий. На фоне последних пяти зим нынешние январь и февраль действительно отметились аномальными морозами.

Чем холоднее становилось в Евросоюзе, тем больше ему требовалось газа. Однако большая разница в отборах из подземных хранилищ между текущим и прошлым годами связана еще и со специфическим положением, которое сложилось на европейском газовом рынке к началу 2020-го.

Главным вопросом для Европы во второй половине 2019 года было — подпишет или не подпишет «Газпром» новый транзитный контракт с Украиной. На фоне царивших опасений многие компании активно наращивали запасы газа. Параллельно с этим происходило снижение биржевых газовых котировок как в самой Европе, так и в Азии. И, что еще важнее, разница в ценах между этими регионами упала до многолетних минимумов. К началу 2020 года она сократилась примерно до $18 за 1 тыс. куб. м.

Свою лепту внёс и сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, для которого в 2019 году был закрыт китайский рынок. По оценке управления энергетической информации минэнерго США (EIA), поставки американского газа в Европу выросли в 2019-м на 15,5 млрд куб. м. Примерно на столько же, кстати, выросли поставки СПГ из России.

В 2020 год европейский газовый рынок встретил с рекордными запасами и рекордно низкими ценами (около $120 за 1 тыс. куб. м). По данным Gas Storage Europe's Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI+), по состоянию на 1 марта прошлого года был зафиксирован самый высокий уровень заполненности подземные хранилища газа (ПХГ) за всю историю наблюдений — 60%. Слишком большие запасы, слишком теплая зима.

Низкий спрос и сверхнизкие, падавшие до $35 за 1 тыс. куб. м, цены в течение кризисного года дали о себе знать: в отопительный сезон Европа вошла с запасами немногим меньшими, чем в 2019 году. Закупившие по сверхнизким ценам газ и закачавшие его в ПХГ трейдеры не прогадали, ведь во втором полугодии голубое топливо в ЕС начало дорожать, и в декабре оно перешагнуло отметку в $220 за 1 тыс. куб. м. В течение декабря запасы в подземных хранилищах сократились с 88,5% до 76% (до 80 млрд куб. м). Погодные условия располагали к более стремительному отбору, темпы которого в два раза превышали прошлогодние показатели.

К середине февраля 2021 года объём запасов в подземных хранилищах Евросоюза, по данным AGSI+, уменьшился до 41,7 млрд куб. м. Ровно год назад этот показатель равнялся 67,5 млрд куб. м. Разница по сравнению с прошлым годом огромная. Но это говорит скорее об аномалии 2020 года, чем о специфике года 2021-го. Ведь текущие запасы являются скорее нормой, чем исключением. Сравните: в середине февраля 2019-го в европейских ПХГ оставалось 46,5 млрд куб. м, а в 2018-м — 38,43 млрд куб. м. Правда и первоначальных запасов тогда было на 10% меньше, чем в текущем отопительном сезоне.

Но не только холодная погода внесла свою лепту в ускоренный отбор газа из ПХГ. Евросоюз подвели возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Если в январе 2020 года в Германии ветровые и солнечные электростанции выработали 16,18 ТВтч и 1,23 ТВтч соответственно, то в январе 2021-го ветер обеспечил 11,68 ТВтч, а солнце — 0,69 ТВтч. Соответственно, если газовые электростанции за тот же период прошлого года произвели 5,84 ТВтч, то в этом году — 7,73 ТВтч. Значительно выросло производство электроэнергии из угля (12,79 ТВтч в январе 2020-го и 15,5 ТВтч в 2021-м). Кстати, Евросоюз в обозримом будущем собирается закрыть все угольные электростанции.

А ведь резкое падение производство электроэнергии из ВИЭ зимой в Европе происходит не первый раз. И если Германия, подготовившись, справилась с этой ситуацией без видимых проблем, то, к примеру, Швеция (досрочно отказавшаяся от угля в пользу ВИЭ) столкнулась с острым дефицитом электроэнергии.

Безусловно, можно выстраивать энергостратегию, исходя из того, что зимы будут теплыми и безоблачными. Но в идеальном мире энергостратегия должна учитывать неизбежные кризисы, каковыми в данном случае являются резкие похолодания. В конце концов, как мы указывали выше, теория глобального потепления предусматривает подобные ситуации. То есть, борясь с ГП путем отказа от невозобновляемых источников энергии, нужно помнить, что холода неизбежны — не в этом году, так в следующем. И пусть радикальные сторонники перехода на ВИЭ отмахиваются от довода о необходимости мощного резерва газовой генерации, но опыт текущей зимы наглядно доказал его истинность.

Что же касается подземных хранилищ, то чем меньше в них останется газа к концу отопительного сезона, тем больше будет спрос на газ летом. А с ним и цена.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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