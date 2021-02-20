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«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

Проиграв «Арсеналу», ФК «Зенит» выбыл из Кубка России

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Обладатель Кубка России по футболу двух последних лет петербургский клуб «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в субботу, 20 февраля.

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Несмотря на то что счет на 19-й минуте игры открыл именно игрок «Зенита» Далер Кузяев, на протяжении остального времени матча сине-бело-голубые так и не смогли удержать преимущество.

Так, на 25-й минуте мяч в их ворота забил нападающий «Арсенала» Кирилл Панченко, сравняв счет, а на 37-й минуте свою команду вывел вперед защитник тульской команды Роберт Бауэр.

Кроме того, на 74-й минуте мяч в ворота «Зенита» отправил и Евгений Луценко, но гол был отменен из-за офсайда, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, проиграв тулякам, петербуржцы не смогут дальше продолжить участие в турнире. Следующий соперник «Арсенала» определится после жеребьевки.

При этом ранее в этот же день бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал «Известиям», как туляки попробуют побороться с «Зенитом». По его словам, команда сможет победить, если футболисты выйдут на поле с максимальным настроем, будут тактически очень внимательно действовать в обороне и не допускать ошибок. Также, по его словам, им необходимо воспользоваться пробелами в защите у питерцев.

Он подчеркивал, что «Зенит» является однозначным фаворитом этого матча, однако такие турниры хороши тем, что в них всегда есть элемент неожиданности.

20 февраля в рамках 1/8 финала турнира также состоится матч «Динамо»–«Спартак».

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