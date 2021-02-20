Россиян предупредили о схемах обмана при выезде за границу

С открытием туристических направлений схемы мошенничества с продажами билетов по заниженным ценам на несуществующие рейсы могут участиться. Об этом 20 февраля предупредили россиян эксперты, опрошенные агентством «Прайм».

По словам первого заместителя директора департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева, самым популярным видом мошенничества в этом году в России может стать обман с авиабилетами.

В частности, он предупредил о появлении фальшивых сайтов авиакомпаний для того, чтобы воровать данные банковских карт россиян. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к данному маршруту, спрогнозировал представитель Центробанка.

Доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев посоветовал туристам, которые самостоятельно планируют свой отпуск, «максимально внимательно и серьезно» отнестись к выбору сайта по продаже авиабилетов.

«Поэтому, обнаружив подозрительный сайт, предлагающий авиабилеты по максимально низкой цене, туристу стоит прежде всего проверить, сколько стоят билеты на аналогичные рейсы на уже проверенных онлайн-площадках», — отметил эксперт.

Кроме этого, специалисты рекомендуют внимательно изучать правила въезда в ту страну, куда отправляются туристы, так как часто границы открыты не для всех граждан.

Летом прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что российские туристы могут минимизировать риски стать жертвами онлайн-мошенников при обращении в турагентства для планирования отдыха.

По ее словам, мошенничество в туристической сфере часто встречается на сайтах-клонах.