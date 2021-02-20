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Праздник Ысыах Олонхо – 2021 пройдет в Олекминском районе Якутии

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Национальный праздник Ысыах Олонхо пройдет в июне 2021 года в Олекминском районе Якутии. Организацию мероприятия обсудили на заседании оргкомитета, которое состоялось в режиме видео-конференц-связи под председательством зампреда республиканского правительства Сергея Местникова.

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Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минкультуры Якутии, праздник состоится 20–21 июня в городе Олекминск и местности «Аанньах хочото». По словам главы ведомства Юрия Куприянова, ожидается участие всех муниципальных образований республики, перечень уже составлен.

Концепция события, сценарий торжественной церемонии открытия, положения конкурсов и соревнований уже разработаны. Национальный праздник планируется провести в традиционном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Сейчас решаются вопросы транспортного обеспечения участников и гостей во время проведения Ысыах Олонхо.

Ысыах Олонхо посвящен сохранению и популяризации якутского героического эпоса и признан ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. Это весенне-летний праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

В прошлом году проведение XIV республиканского Ысыах Олонхо отменили и перенесли на 2021 год. Распоряжение об этом подписал глава Якутии Айсен Николаев. Планировавшийся в 2021 году Ысыах Олонхо в Оймяконском районе перенесут на 2023 год.

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