Аграрии Хабаровского края получат 115 млн рублей на развитие растениеводства

В Хабаровском крае предусмотрели 115 млн рублей на выплаты аграриям на развитие растениеводства. Об этом стало известно на заседании по подготовке и проведению весенних полевых работ, которое состоялось 19 февраля под руководством главы краевого минсельхоза Александра Шкурина.

Министр отметил, что в 2020 году 7 тыс. га земель в регионе оказались сильно переувлажнены в результате ЧС. Несмотря на это, в 2021-м посевные площади планируется увеличить до 72 тыс. га — это примерно 10%. Аграриям будет оказана всесторонняя поддержка, уточняет ИА AmurMedia.

До 15 марта фермеры могут подать документы на получение выплат. Им могут компенсировать затраты на приобретение удобрений, ГСМ, элитных семян, техники. Всего на эти цели предусмотрено 115 млн рублей.

Кроме того, аграрии могут получить льготный краткосрочный кредит со ставкой от 2 до 5% на проведение посевной.

19 февраля на площадке дальневосточного НИИ сельского хозяйства состоялось первое в 2021 году заседание по подготовке и проведению весенних полевых работ. В мероприятии приняли участие руководители крупных хозяйств, фермеры. Штаб проводится ежегодно и создан для планирования посевной кампании. На встрече аграриям в очередной раз напомнили о необходимости страхования посевов на случай ЧС.