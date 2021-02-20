Мошенники похищали деньги у таксистов в Ижевске

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в хищении денег со счетов водителей такси бесконтактным способом. Мошенники оформляли вызов такси через мобильное приложение на случайный адрес.

Когда таксист принимал заказ, они созванивались с ним, представлялись сотрудниками федеральных компаний и говорили, что водителю требуется доставить в аэропорт иностранца. Так как у клиента только иностранная валюта, нужно сообщить реквизиты банковской карты и приходящие в СМС-сообщении пароли для оплаты поездки. Об этом информирует udm-info.ru.

Получив нужные конфиденциальные данные, мошенники привязывали банковские карты к своим телефонам, меняли пин-коды. Затем распоряжались деньгами по своему усмотрению. Полиция выявила два таких противоправных факта в отношении ижевских таксистов.