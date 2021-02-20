Строительство резервной высоковольтной линии продолжается во Владивостоке

Во Владивостоке энергетики продолжают подготовку резервной высоковольтной линии на улице Калинина. На данный момент завершено 30% от работ, которые необходимо выполнить до конца апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДРСК».

Общая протяженность кабельной сети составит около 4 км. Работы ведутся в сложных условиях — вдоль улицы Калинина расположено большое количество подземных и надземных коммуникаций, также на магистрали плотный дорожный трафик.

В строительстве задействовано 23 специалиста и десять единиц техники, включая одну машину горизонтально-направленного бурения.

Новую линию обустраивают в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса на территории Приморского края».