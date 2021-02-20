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Кокляев заявил о готовности подраться с Макгрегором

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Представитель силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев в субботу, 20 февраля, заявил о своей готовности подраться с ирландцем Конором Макгрегором, если тот сам захочет этого боя.

Российский силач считает, что самому вызывать на поединок легендарного спортсмена было бы глупо.

«Я не хочу быть выскочкой. Если Конор скажет: «Эй, я хочу попробовать с этим чуваком, который на гармошке в Instagram играет и в перчатках бьет по груше, вроде бы он самый сильный человек России, штангист, давайте его сюда». В таком случае – не вопрос», — сказал Кокляев в беседе с РЕН ТВ.

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По его словам, в этом вопросе «нужно уметь быть джентльменом». Кокляев также объяснил, что существуют негласные правила этикета, чтобы «это не превращалось все в балаган».

Накануне российский боксер, чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константин Цзю в рассказал, почему не готов стать тренером тяжелоатлета Кокляева.

20 февраля пауэрлифтер встретится на ринге с блогером, бойцом ММА Артемом Тарасовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он состоится в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

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