В Норильске объявили 22 февраля днем траура по жертвам обрушения на фабрике

Власти Норильска объявили понедельник, 22 февраля, днем траура в связи с гибелью трех человек при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики. Соответствующее распоряжение, подписанное исполняющим обязанности главы города Михаилом Шевченко, опубликовано на сайте администрации Норильска 20 февраля.

«Объявить 22 февраля 2021 года днем траура на территории муниципального образования город Норильск», — говорится в документе.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло утром в субботу, 20 февраля. Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение произошло в момент, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

Изначально в Следственном комитете сообщили, что под завалами находятся восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже следователи сообщили, что под завалами обнаружены тела еще двух рабочих.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора сообщили, что ведомство намерено создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха.

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин, в свою очередь, заявил, что обрушение произошло из-за нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.