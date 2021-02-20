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В Норильске объявили 22 февраля днем траура по жертвам обрушения на фабрике

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Власти Норильска объявили понедельник, 22 февраля, днем траура в связи с гибелью трех человек при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики. Соответствующее распоряжение, подписанное исполняющим обязанности главы города Михаилом Шевченко, опубликовано на сайте администрации Норильска 20 февраля.

Трагедия в Норильске: обрушение на горно-обогатительной фабрике
Есть погибшие и пострадавшие

«Объявить 22 февраля 2021 года днем траура на территории муниципального образования город Норильск», — говорится в документе.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло утром в субботу, 20 февраля. Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение произошло в момент, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

Изначально в Следственном комитете сообщили, что под завалами находятся восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже следователи сообщили, что под завалами обнаружены тела еще двух рабочих.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора сообщили, что ведомство намерено создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха.

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин, в свою очередь, заявил, что обрушение произошло из-за нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.

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