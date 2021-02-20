Отделение «Почты России» ограбили в Великих Луках

В городе Великие Луки (Псковская область) ищут двух злоумышленников, ограбивших отделение «Почты России» на улице Зверева. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

Неизвестные в медицинских масках ворвались в отделение и повалили на пол пожилую сотрудницу. Пока один из преступников угрожал женщине расправой, его подельнику удалось вынести деньги из кассы, передает ИА FlashNord. По предварительным данным, добычей грабителей стали 2 млн рублей.

Ранее пранкера застрелили во время розыгрыша с ограблением в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. 20-летний Тимоти Уилкс вместе со своим другом решил разыграть группу людей на стоянке одного из местных предприятий.