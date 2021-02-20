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«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

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Действующий обладатель Кубка России по футболу петербургский клуб «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала со счетом 1:2 и вылетел из турнира. Встреча состоялась 20 февраля в Санкт-Петербурге .

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Счет в матче на 19-й минуте открыл полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев.

Нападающий «Арсенала» Кирилл Панченко на 25-й минуте ответил соперникам.

Защитник тульской команды Роберт Бауэр на 37-й минуте реализовал пенальти, выведя свою команду в лидеры.

Также на 74-й минуте гол в ворота «Зенита» забил Евгений Луценко, но его отменили из-за офсайда, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам матча «Зенит» покидает Кубок России, а «Арсенал» выходит в 1/4 финала. Своего соперника тульский клуб узнает после жеребьевки.

В турнирной таблице «Зенит» сохраняет лидирующую позицию. От ближайшего соперника, московского ЦСКА, петербургскую команду отделяет четыре очка.

20 февраля состоится еще один матч 1/8 финала турнира: «Динамо» дома сыграет со «Спартаком».

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